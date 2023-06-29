Терехов про виступ Зеленського: Харків – форпост демократії Європи (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів, якою бачить стратегію трансформації міста, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про те, що “Харків буде форпостом свободи та сили на східному кордоні Європи”.

“Дуже потужний виступ президента. І харків’яни пишаються, що Харків – це форпост, який стоїть на захисті демократичних цінностей усієї Європи. Я вважаю, що в Харкова потужне майбутнє. Ми зараз працюємо над цим. Є генеральний план розвитку міста, в якому будується економічна модель. Бо харків’янам потрібно жити і працювати. Це буде потужне, індустріально розвинене місто, IT-технології, новітні технології. Щоб Харків був лідером серед міст, зокрема Європи. У нас величезний потенціал, науковий та студентський, який ми будемо використовувати”, – сказав Терехов.

Він також зазначив, що загальна стратегія розвитку України зараз вибудовується з огляду на спеціалізацію міст.

“Вона повинна бути, і кожне місто буде структурним підрозділом усієї України. Буде спеціалізація. Наприклад, Харків – це студентський та науковий центр. Ми пишаємося цим, і це наша фішка. Це індустріальний центр – і ми теж пишаємося. Харків це IT-технології, новітні технології. Тому в кооперації з іншими містами ми створимо потужну систему, стратегію розвитку України на майбутнє. Але ми будемо все робити зараз, не чекаючи закінчення військових дій”, — підкреслив Терехов.

Нагадаємо, що під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції президент Володимир Зеленський запропонував розробити українську доктрину, яка відповідатиме на фундаментальні питання щодо майбутньої України. Глава держави також сказав, що для кожного регіону, міста та громади потрібна своя візіонерська політика трансформації.

“Одеса та Харків заслуговують на те, щоб бути серед європейських лідерів. І Україна перемоги потребує нової політики. Заради таких міст, заради всіх наших міст. Харкова і заради нової політики Одеси. Очевидно, що Харків буд форпостом свободи та сили, але на східному фланзі, на східному кордоні Європи. Але завдяки чому Харків буде серед міст-європейських лідерів?” – зазначив Зеленський.