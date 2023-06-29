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Терехов обіцяє за місяць привести до ладу всі укриття в харківських підвалах

Суспільство 10:03   29.06.2023
Олена Нагорна
Терехов обіцяє за місяць привести до ладу всі укриття в харківських підвалах

Усі укриття у підвальних приміщеннях харківських будинків будуть приведені в належний стан протягом місяця, для цього відповідальні працюватимуть цілодобово.

Про це в етері національного телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У нас найгірша ситуація серед міст держави, але я поставив завдання якомога раніше привести всі укриття, підвальні приміщення в належний стан”, – сказав міський голова.

За його словами, над приведенням укриттів у відповідність до норм для таких приміщень зараз працюють голови районних адміністрацій та різних служб.

“Виділені кошти для того, щоб облаштувати підвальні приміщення. Також ми проводимо велику роботу, щоб зробити укриття для шкіл. Ми хочемо, щоб наші діти 1 вересня пішли у школи у комбінованому форматі. Тому ми облаштовуємо приміщення, які дозволять нашим дітям безпечно навчатися”, – додав Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 10:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі укриття у підвальних приміщеннях харківських будинків будуть приведені в належний стан протягом місяця, для цього відповідальні працюватимуть цілодобово.".