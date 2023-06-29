Терехов обещает за месяц привести в порядок все укрытия в харьковских подвалах
Все укрытия в подвальных помещениях харьковских домов будут приведены в надлежащее состояние в течение месяца, для этого ответственные будут работать круглосуточно.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«У нас худшая ситуация среди городов государства, но я поставил задачу как можно раньше привести все укрытия, подвальные помещения в надлежащее состояние», — сказал городской голова.
По его словам, над приведением укрытий в соответствие с нормами для таких помещений сейчас работают главы районных администраций и различных служб.
«Выделены средства для того, чтобы обустроить подвальные помещения. Также мы проводим большую работу, чтобы сделать укрытия для школ. Мы хотим, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школы в комбинированном формате. Поэтому мы обустраиваем помещения, которые позволят нашим детям безопасно учиться», — добавил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 10:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все укрытия в подвальных помещениях харьковских домов будут приведены в надлежащее состояние в течение месяца, для этого ответственные будут работать круглосуточно.".