Терехов обещает за месяц привести в порядок все укрытия в харьковских подвалах

Все укрытия в подвальных помещениях харьковских домов будут приведены в надлежащее состояние в течение месяца, для этого ответственные будут работать круглосуточно.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«У нас худшая ситуация среди городов государства, но я поставил задачу как можно раньше привести все укрытия, подвальные помещения в надлежащее состояние», — сказал городской голова.

По его словам, над приведением укрытий в соответствие с нормами для таких помещений сейчас работают главы районных администраций и различных служб.

«Выделены средства для того, чтобы обустроить подвальные помещения. Также мы проводим большую работу, чтобы сделать укрытия для школ. Мы хотим, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школы в комбинированном формате. Поэтому мы обустраиваем помещения, которые позволят нашим детям безопасно учиться», — добавил Терехов.