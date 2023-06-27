Итоги проверки укрытий: известно, сколько признали непригодными в Харькове

По итогам осмотра 4210 укрытий в Харьковской области непригодными признали 712, из них 336 — в Харькове.

О таких итогах проверок укрытий, которые со 2 июня проводили по поручению президента Владимира Зеленского сотрудники ГСЧС, Нацполиции и представители местной власти, сообщается в репортаже Харьковской ОВА.

«У нас, есть над чем работать. Мы должны совместно привести в порядок то, что мы имеем. Проанализировать, сколько нам нужно их еще. Из расчетов, которые установлены действующими нормативно-правовыми актами. Мы говорим обо всех территориальных громадах Харьковской области. Люди должны знать, где эти защитные сооружения расположены», — сказал во время совещания начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: ХОВА

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, на оснащение укрытий в городе, чтобы они соответствовали необходимым требованиям, «выделят средства из резервного фонда».

Напомним, что Терехов уволил ответственного за укрытия в городе — заместителя директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты горсовета Александра Пушкарева и объявил выговор директору этого департамента Валентину Топчию.