Итоги проверки укрытий: известно, сколько признали непригодными в Харькове
По итогам осмотра 4210 укрытий в Харьковской области непригодными признали 712, из них 336 — в Харькове.
О таких итогах проверок укрытий, которые со 2 июня проводили по поручению президента Владимира Зеленского сотрудники ГСЧС, Нацполиции и представители местной власти, сообщается в репортаже Харьковской ОВА.
«У нас, есть над чем работать. Мы должны совместно привести в порядок то, что мы имеем. Проанализировать, сколько нам нужно их еще. Из расчетов, которые установлены действующими нормативно-правовыми актами. Мы говорим обо всех территориальных громадах Харьковской области. Люди должны знать, где эти защитные сооружения расположены», — сказал во время совещания начальник ХОВА Олег Синегубов.
Видео: ХОВА
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, на оснащение укрытий в городе, чтобы они соответствовали необходимым требованиям, «выделят средства из резервного фонда».
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Напомним, что Терехов уволил ответственного за укрытия в городе — заместителя директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты горсовета Александра Пушкарева и объявил выговор директору этого департамента Валентину Топчию.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По итогам осмотра 4210 укрытий в Харьковской области непригодными признали 712, из них 336 — в Харькове.".