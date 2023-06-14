Терехов заявил, что 6% укрытий в Харькове не отвечают требованиям
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что после ситуации с закрытым укрытием в Киеве в Харькове провели очередные проверки укрытий и бомбоубежищ.
«У нас сегодня есть 2600 оборудованных укрытий. Мы проверили после киевской трагедии все бомбоубежища с участием сотрудников ГСЧС и Национальной полиции Украины. Что касается подготовки этих укрытий, хочу сказать, что 6% укрытий не отвечают тем требованиям, которые есть. Это такие укрытия, которые, к сожалению, имеют промышленные предприятия и ведомства. И сейчас идет столь тяжелая, но необходимая работа по приведению этих 6% в надлежащий вид», — сказал Терехов.
Также, по его информации, в городе готовят 128 укрытий в школах. Мэр рассчитывает, что с 1 сентября возможно будет перейти на комбинированную систему обучения, предполагающую учебу детей не только онлайн, но и в классах.
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Терехов заявил, что в Харьков продолжают возвращаться люди. Население города растет. Кроме возвращения «коренных харьковчан», в город прибывают переселенцы с деоккупированных территорий. Сейчас их, по данным мэра, порядка 170 тысяч. А население Харькова в целом — 1,1 млн.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что после ситуации с закрытым укрытием в Киеве в Харькове провели очередные проверки укрытий и бомбоубежищ".