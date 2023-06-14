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Терехов заявив, що 6% укриттів у Харкові не відповідають вимогам

Політика 10:48   14.06.2023
Оксана Горун
Терехов заявив, що 6% укриттів у Харкові не відповідають вимогам

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що після ситуації із закритим укриттям у Києві в Харкові провели чергові перевірки укриттів та бомбосховищ.

“У нас сьогодні є 2600 укриттів, які обладнані. Ми перевірили після київської трагедії всі бомбосховища за участі співробітників ДСНС на Національної поліції України. Що стосується підготовки цих укриттів, хочу сказати, що 6% укриттів не відповідають тим вимогам, які є. Це такі укриття, які, на жаль, мають наші промислові підприємства та відомства. І зараз іде така важка, але необхідна робота щодо приведення цих 6% у належний стан”, — сказав Терехов.

Також, за його інформацією, у місті готують 128 укриттів у школах. Мер розраховує, що з 1 вересня можливо буде перейти на комбіновану систему навчання, яка передбачає навчання дітей не лише онлайн, а й у класах.

  • Читайте також: «Ми готувалися і в процесі війни», – Терехов про укриття у Харкові

    • Терехов заявив, що до Харкова продовжують повертатися люди. Населення міста зростає. Окрім повернення “корінних харків’ян”, до міста прибувають переселенці з деокупованих територій. Нині їх, за даними мера, близько 170 тисяч. А населення Харкова загалом – 1,1 млн.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 10:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що після ситуації із закритим укриттям у Києві в Харкові провели чергові перевірки укриттів та бомбосховищ".