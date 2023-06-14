Терехов: Хочу, щоб діти з 1 вересня пішли на комбіновану систему навчання

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що в місті готують укриття у школах, щоб діти змогли відвідувати їх офлайн.

“Учора закінчилася сесія міської ради, де ми виділили кошти. Це 49 млн грн на бомбосховища та укриття в наших школах. Я дуже хочу, щоб наші діти з першого вересня пішли на комбіновану систему навчання. Це дуже важливо, особливо для перших класів, тих діточок, які не були ще в школі, бо вони були змушені навчатися тільки в режимі онлайн освіти”, – сказав мер Харкова.

Він зазначив, що в місті готують 128 укриттів у школах і з урахуванням військових обставин усе ж таки розраховують, що зможуть з 1 вересня посадити дітей за парти в комбінованому режимі.