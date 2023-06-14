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Терехов: Хочу, щоб діти з 1 вересня пішли на комбіновану систему навчання

Політика 10:37   14.06.2023
Оксана Горун
Терехов: Хочу, щоб діти з 1 вересня пішли на комбіновану систему навчання

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що в місті готують укриття у школах, щоб діти змогли відвідувати їх офлайн.

“Учора закінчилася сесія міської ради, де ми виділили кошти. Це 49 млн грн на бомбосховища та укриття в наших школах. Я дуже хочу, щоб наші діти з першого вересня пішли на комбіновану систему навчання. Це дуже важливо, особливо для перших класів, тих діточок, які не були ще в школі, бо вони були змушені навчатися тільки в режимі онлайн освіти”, – сказав мер Харкова.

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Він зазначив, що в місті готують 128 укриттів у школах і з урахуванням військових обставин усе ж таки розраховують, що зможуть з 1 вересня посадити дітей за парти в комбінованому режимі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 10:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що в місті готують укриття у школах, щоб діти змогли відвідувати їх офлайн".