Терехов: Хочу, чтоб дети 1 сентября пошли на комбинированную систему обучения

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что в городе готовят укрытия в школах, чтобы дети смогли посещать их офлайн.

«Вчера завершилась сессия городского совета, где мы выделили средства. Это 49 млн грн на бомбоубежища и укрытия в наших школах. Я очень хочу, чтобы наши дети с первого сентября пошли на комбинированную систему обучения. Это очень важно, особенно для первых классов — тех детишек, которые не были еще в школе, потому что они были вынуждены учиться только в режиме онлайн образования», — сказал мэр Харькова.

Он отметил, что в городе готовят 128 укрытий в школах и с учетом военной обстановки все же рассчитывают, что смогут с 1 сентября посадить детей за парты в комбинированном режиме.