Терехов: Хочу, чтоб дети 1 сентября пошли на комбинированную систему обучения
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Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что в городе готовят укрытия в школах, чтобы дети смогли посещать их офлайн.
«Вчера завершилась сессия городского совета, где мы выделили средства. Это 49 млн грн на бомбоубежища и укрытия в наших школах. Я очень хочу, чтобы наши дети с первого сентября пошли на комбинированную систему обучения. Это очень важно, особенно для первых классов — тех детишек, которые не были еще в школе, потому что они были вынуждены учиться только в режиме онлайн образования», — сказал мэр Харькова.
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Он отметил, что в городе готовят 128 укрытий в школах и с учетом военной обстановки все же рассчитывают, что смогут с 1 сентября посадить детей за парты в комбинированном режиме.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что в городе готовят укрытия в школах, чтобы дети смогли посещать их офлайн".