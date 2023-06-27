Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
Из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, худшая ситуация – с противорадиационными.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет Харьковский горсовет.
Простейшие укрытия и бомбоубежища двойного назначения почти полностью снабжены всем необходимым, рассказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, худшая ситуация – с противорадиационными.".