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Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями

Общество 15:30   27.06.2023
Виктория Яковенко
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями

Из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, худшая ситуация – с противорадиационными.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет Харьковский горсовет.

Простейшие укрытия и бомбоубежища двойного назначения почти полностью снабжены всем необходимым, рассказал Терехов.

Читайте также: Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 15:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, худшая ситуация – с противорадиационными.".