Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями

Из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, худшая ситуация – с противорадиационными.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет Харьковский горсовет.

Простейшие укрытия и бомбоубежища двойного назначения почти полностью снабжены всем необходимым, рассказал Терехов.