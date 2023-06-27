Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор

Мэр Харькова Игорь Терехов за ненадлежащее состояние укрытий уволил с должности начальника Управления гражданской защиты департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева и объявил выговор директору департамента Валентину Топчию.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

«Я подписал соответствующее распоряжение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за это направление работы. Считаю, что этот шаг поможет навести порядок. Хотя у нас и неплохие показатели, но все 100% укрытий должны иметь надлежащее состояние, потому что безопасность людей – главное», – подчеркнул городской голова.

Селекторное совещание о состоянии укрытий прошло 27 июня. В нем приняли участие руководители города, области, районов, правоохранительных органов и профильных ведомств.