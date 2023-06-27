Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор
Мэр Харькова Игорь Терехов за ненадлежащее состояние укрытий уволил с должности начальника Управления гражданской защиты департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева и объявил выговор директору департамента Валентину Топчию.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
«Я подписал соответствующее распоряжение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за это направление работы. Считаю, что этот шаг поможет навести порядок. Хотя у нас и неплохие показатели, но все 100% укрытий должны иметь надлежащее состояние, потому что безопасность людей – главное», – подчеркнул городской голова.
Селекторное совещание о состоянии укрытий прошло 27 июня. В нем приняли участие руководители города, области, районов, правоохранительных органов и профильных ведомств.
Читайте также: Терехов заявил, что 6% укрытий в Харькове не отвечают требованиям
Новости по теме:
Вы читали новость: «Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов за ненадлежащее состояние укрытий уволил с должности начальника Управления гражданской защиты департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева и объявил выговор директору департамента Валентину Топчию.".