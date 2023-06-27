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Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор

Общество 15:08   27.06.2023
Виктория Яковенко
Терехов уволил ответственного за укрытия, еще один чиновник получил выговор Фото: Getty Images

Мэр Харькова Игорь Терехов за ненадлежащее состояние укрытий уволил с должности начальника Управления гражданской защиты департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева и объявил выговор директору департамента Валентину Топчию.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

«Я подписал соответствующее распоряжение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за это направление работы. Считаю, что этот шаг поможет навести порядок. Хотя у нас и неплохие показатели, но все 100% укрытий должны иметь надлежащее состояние, потому что безопасность людей – главное», – подчеркнул городской голова.

Селекторное совещание о состоянии укрытий прошло 27 июня. В нем приняли участие руководители города, области, районов, правоохранительных органов и профильных ведомств.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 15:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов за ненадлежащее состояние укрытий уволил с должности начальника Управления гражданской защиты департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева и объявил выговор директору департамента Валентину Топчию.".