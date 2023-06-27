Терехов звільнив відповідального за укриття, ще один чиновник отримав догану
Мер Харкова Ігор Терехов за неналежний стан укриттів звільнив з посади начальника Управління цивільного захисту департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору департаменту Валентину Топчію.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
«Я підписав відповідне розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за цей напрямок роботи. Вважаю, що цей крок допоможе навести лад. Хоча у нас і непогані показники, але всі 100% укриттів повинні мати належний стан, бо безпека людей – головне», – наголосив мер.
Селекторна нарада щодо стану укриттів відбулася 27 червня. У заході взяли участь керівники міста, області, районів, правоохоронних органів та профільних відомств.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 15:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов за неналежний стан укриттів звільнив з посади начальника Управління цивільного захисту департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору департаменту Валентину Топчію.".