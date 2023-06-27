Терехов: Найгірша ситуація у Харкові – з протирадіаційними укриттями
З трьох видів укриттів, які є у Харкові, найгірша ситуація – з протирадіаційними.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пише Харківська міськрада.
Найпростіші укриття та бомбосховища подвійного призначення майже повністю забезпечені всім необхідним, розповів Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 15:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З трьох видів укриттів, які є у Харкові, найгірша ситуація – з протирадіаційними.".