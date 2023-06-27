Терехов: Найгірша ситуація у Харкові – з протирадіаційними укриттями

З трьох видів укриттів, які є у Харкові, найгірша ситуація – з протирадіаційними.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пише Харківська міськрада.

Найпростіші укриття та бомбосховища подвійного призначення майже повністю забезпечені всім необхідним, розповів Терехов.