Все 4265 укрытий планируют привести в готовность на Харьковщине – Синегубов

На Харьковщине хотят привести в порядок существующие 4265 укрытий и понять, сколько нужно еще, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Во-первых, должны совместно привести в порядок имеющийся фонд защитных сооружений в Харькове и области. И проанализировать, сколько нам еще нужно. Речь идет о всех абсолютно территориальных общинах Харьковской области. Люди должны четко знать, где защитные сооружения расположены, и что они несут ту нагрузку, которую им предусматривается», — подчеркнул Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что подписал распоряжение о привлечении к ответственности должностных лиц Харьковского городского совета, отвечающих за направление работы защитных сооружений. С должности уволили заместителя директора Департамента – начальника управления гражданской защиты Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Харьковского городского совета Александра Пушкарева и объявлен выговор директору этого Департамента Валентину Топчию.

“Мы будем работать над тем, чтобы выполнить поручение Президента. Понимаем, что нужно сделать, выделим средства резервного фонда, чтобы оборудовать эти помещения для укрытия, чтобы они действительно удовлетворяли всем требованиям”, — отметил Игорь Терехов.



По результатам проверок Главное управление Нацполиции в области направило письма местным органам власти, где указано, какие проблемы с укрытиями нужно решить.

«Эти письма несут информационную функцию, чтобы мы понимали, какие проблемы в этом случае есть и что нужно сделать. Таких писем мы направили 74. В эти письма объединены все адреса укрытий по всей области, где есть проблематика. Прошу отреагировать, рассмотреть”, – сказал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.



ГСЧС вместе с областной прокуратурой в последнее время подали 83 иска о неготовности защитных сооружений в Харьковской области. 23 таких иска уже находятся в судебном производстве, сообщил и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Чабань.