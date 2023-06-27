На Харківщині планують привести в готовність усі 4265 укриттів – Синєгубов

На Харківщині хочуть привести до ладу існуючі 4265 укриттів і зрозуміти, скільки потрібно ще, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«По-перше, маємо спільно привести до ладу наявний фонд захисних споруд у Харкові та області. І проаналізувати, скільки нам ще потрібно. Йдеться про всі абсолютно територіальні громади Харківської області. Люди мають чітко знати, де захисні споруди розташовані, і що вони несуть те навантаження, яке їм передбачається», – підкреслив Олег Синєгубов.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що підписав розпорядження щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Харківської міської ради, які відповідають за напрямок роботи що захисних споруд. З посади звільнили заступника директора Департаменту – начальника управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради Олександра Пушкарьова та оголошено догану директору цього Департаменту Валентину Топчію.

“Ми будемо працювати над тим, щоб виконати доручення Президента. Розуміємо, що треба зробити, виділимо кошти резервного фонду, щоб обладнати ці приміщення для укриття, щоб вони дійсно відповідали усім вимогам”, – зазначив Ігор Терехов.

За підсумками перевірок Головне управління Нацполіції в області направило листи місцевим органам влади, де вказано, які проблеми з укриттями потрібно вирішити.

“Ці листи несуть інформаційну функцію, щоб ми розуміли, які проблемі у цьому випадку є і що потрібно зробити. Таких листів ми надіслали 74. У ці листи об’єднані всі адреси укриттів по всій області, в яких є проблематика. Прошу відреагувати, розглянути”, – сказав начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

ДСНС разом із обласною прокуратурою останнім часом подали 83 позови щодо не готовності захисних споруд у Харківській області. 23 такі позови вже перебувають у судовому виробництві, повідомив т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань.