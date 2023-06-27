Підсумки перевірки укриттів: відомо, скільки визнали непридатними в Харкові
За підсумками огляду 4210 укриттів у Харківській області непридатними визнали 712, з них 336 – у Харкові.
Про такі підсумки перевірок укриттів, які з 2 червня проводили за дорученням президента Володимира Зеленського співробітники ДСНС, Нацполіції та представники місцевої влади, повідомляється в репортажі Харківської ОВА.
«У нас, є над чим працювати. Ми маємо спільно привести до ладу те, що ми маємо. Проаналізувати, скільки нам потрібно їх ще. З розрахунків, які встановлені чинними нормативно-правовими актами. Ми говоримо про всі територіальні громади Харківської області. Люди мають знати, де ці захисні споруди розташовані», – сказав під час наради начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Відео: ХОВА
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, на оснащення укриттів у місті, щоб вони відповідали необхідним вимогам, “виділять кошти із резервного фонду”.
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Нагадаємо, що Терехов звільнив відповідального за укриття в місті – заступника директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту міськради Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору цього департаменту Валентину Топчію.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 21:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підсумками огляду 4210 укриттів у Харківській області непридатними визнали 712, з них 336 – у Харкові.".