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Підсумки перевірки укриттів: відомо, скільки визнали непридатними в Харкові

Суспільство 21:44   27.06.2023
Олена Нагорна
Підсумки перевірки укриттів: відомо, скільки визнали непридатними в Харкові

За підсумками огляду 4210 укриттів у Харківській області непридатними визнали 712, з них 336 – у Харкові.

Про такі підсумки перевірок укриттів, які з 2 червня проводили за дорученням президента Володимира Зеленського співробітники ДСНС, Нацполіції та представники місцевої влади, повідомляється в репортажі Харківської ОВА.

«У нас, є над чим працювати. Ми маємо спільно привести до ладу те, що ми маємо. Проаналізувати, скільки нам потрібно їх ще. З розрахунків, які встановлені чинними нормативно-правовими актами. Ми говоримо про всі територіальні громади Харківської області. Люди мають знати, де ці захисні споруди розташовані», – сказав під час наради начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: ХОВА

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, на оснащення укриттів у місті, щоб вони відповідали необхідним вимогам, “виділять кошти із резервного фонду”.

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Нагадаємо, що Терехов звільнив відповідального за укриття в місті – заступника директора департаменту взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту міськради Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору цього департаменту Валентину Топчію.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підсумками огляду 4210 укриттів у Харківській області непридатними визнали 712, з них 336 – у Харкові.".