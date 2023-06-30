В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос

В случае обострения военной обстановки вблизи Харькова большинство горожан — 61% — будет оставаться там, где живет.

Об этом говорится в опросе, проведенном группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

На вопрос «Что вы планируете делать в случае обострения военной обстановки вблизи города?» отвечали жители 21 областного центра, неподконтрольного РФ. 61% людей, которые останутся в своем городе, есть только в Харькове, Одессе и Днепре. В других населенных пунктах проценты меньше.

В то же время, в сравнении с другими городами в Харькове наименьшее количество людей в случае обострения готово вступить в ВСУ — 6%.

Поедут в другую область 13% харьковчан, в другой населенный пункт области — 7%, за границу — 2%.



На вопрос о том, испытывают ли они гордость за то, что являются жителями своего города, положительно ответили 96% респондентов-харьковчан.

При этом считают, что дела в городе идут в правильном направлении — 63% харьковчан. Например, в Хмельницком этот показатель достигает 82%.

С позитивом в будущее смотрят 82% харьковчан. Это один из самых низких процентов в Украине.