Найкращі та найшвидші. Енергетики Харкова стали лідерами з ремонту в Україні
АТ “Харківобленерго” стало лідером з якості ремонтів електромереж серед 21 обласного центру в Україні. Про це йдеться у звіті соціологічної групи “Рейтинг”.
Оцінювачем роботи операторів системи стали мешканці обласних центрів. Опитування провела Соціологічна група “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI, США) у квітні-травні 2023 року. Всього опитали 16 800 жителів України віком 18 років і старше.
Із великим відривом перше місце посіли харківські енергетики – 85% респондентів позитивно оцінили якість ремонтів у Харкові. Зокрема, 46% поставили їм оцінку “відмінно”, 39% – “добре”.
Харків став всеукраїнським лідером і щодо якості надання послуги електропостачання: 29% респондентів оцінили її на “відмінно”, ще 60% – “добре”.
Це восьме щорічне всеукраїнське муніципальне опитування, яке дає всебічний аналіз ставлення громадян до органів місцевого самоврядування та надання комунальних послуг (у 2022 році не проводили через війну).
Опитування відбулося у 21 обласному центрі України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил. Херсон був виключений з вибірки у 2023 році через безпекову ситуацію, яка унеможливлювала особисте опитування.
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 14:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” стало лідером з якості ремонтів електромереж серед 21 обласного центру в Україні. Про це йдеться у звіті соціологічної групи “Рейтинг”.".