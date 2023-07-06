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Найкращі та найшвидші. Енергетики Харкова стали лідерами з ремонту в Україні

Суспільство 14:59   06.07.2023
Оксана Якушко
Найкращі та найшвидші. Енергетики Харкова стали лідерами з ремонту в Україні

АТ “Харківобленерго” стало лідером з якості ремонтів електромереж серед 21 обласного центру в Україні. Про це йдеться у звіті соціологічної групи “Рейтинг”.

Оцінювачем роботи операторів системи стали мешканці обласних центрів. Опитування провела Соціологічна група “Рейтинг” на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI, США) у квітні-травні 2023 року. Всього опитали 16 800 жителів України віком 18 років і старше.

Із великим відривом перше місце посіли харківські енергетики – 85% респондентів позитивно оцінили якість ремонтів у Харкові. Зокрема, 46% поставили їм оцінку “відмінно”, 39% – “добре”.

 

Харків став всеукраїнським лідером і щодо якості надання послуги електропостачання: 29% респондентів оцінили її на “відмінно”, ще 60% – “добре”.

Це восьме щорічне всеукраїнське муніципальне опитування, яке дає всебічний аналіз ставлення громадян до органів місцевого самоврядування та надання комунальних послуг (у 2022 році не проводили через війну).

Опитування відбулося у 21 обласному центрі України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил. Херсон був виключений з вибірки у 2023 році через безпекову ситуацію, яка унеможливлювала особисте опитування.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” стало лідером з якості ремонтів електромереж серед 21 обласного центру в Україні. Про це йдеться у звіті соціологічної групи “Рейтинг”.".