«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий

Рынок труда в Украине максимально приблизился к восстановлению. В августе – рекорд по количеству вакансий.

«Работа в Украине есть. Если до полномасштабного вторжения было 100 тысяч вакансий, а в момент полномасштабного вторжения это количество резко упало до 6 тысяч, то по состоянию на сейчас, в августе, мы зафиксировали отметку более 102 тысяч вакансий, и это больше всего с начала вторжения. Рынок труда максимально приблизился к возобновлению довоенного уровня», — сообщил в эфире нацмарафона PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.

Пилипенко отметил, что сейчас самые востребованные профессии – продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, бухгалтер и повар.

«Летом мы фиксировали большой спрос на преподавателей, я бы выделил преподавателей английского языка, также спрос есть на строителей», — добавил Пилипенко.

Он также отметил, что пятерка областей, где больше всего вакансий – Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

«Харьковская область весной вышла в пятерку и это говорит о том, что рынок труда восстанавливается и там», — сказал Пилипенко.