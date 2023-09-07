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Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий с зарплатой до 20 тысяч гривен

Общество 11:30   07.09.2023
Елена Нагорная
Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий с зарплатой до 20 тысяч гривен

По состоянию на 7 сентября в Харьковской области актуальны 1555 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия бухгалтера. Ему предлагают 20 тысяч гривен в месяц. Государственный аудитор будет получать 16,5 тысяч, а специалист по публичным закупкам — 16.

Заведующий производством будет зарабатывать 15900 гривен, машинист экскаватора — 12700, инженер по охране окружающей среды — 12600, оператор почтовой связи — 12 тысяч, оператор машинного доения — 10100, сестра медицинская (медицинский брат) по массажу — 10 тысяч, а врач-стоматолог — 9800.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 7 сентября в Харьковской области актуальны 1555 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".