Льготы на коммуналку: в КП «Харьковблагоустройство» предлагают работу
В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии в Киевском районе. В частности, предлагают работу мастера участка №1 и начальника участка №2, пишут в Харьковском горсовете.
Кроме этого, участки №1, №2 (центральные улицы города) и №10 (Пятихатки) нуждаются в работниках, без вредных привычек, по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями.
Сотрудников трудоустраивают официально. Также обещают льготы по оплате коммунальных услуг – на вывоз мусора, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, эксплуатационные расходы и отопление (в расчете на 21 кв. м жилой площади).
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
-по трудоустройству на должность начальника участка №2 — (050) 401-51-98,
— по трудоустройству на должность мастера или рабочего по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями: участок №1 — (050) 301-89-63; участок №2 – (050) 301-89-73; участок №10 — (050) 301-90-87.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии в Киевском районе. В частности, предлагают работу мастера участка №1 и начальника участка №2, пишут в Харьковском горсовете.".