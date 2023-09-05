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Льготы на коммуналку: в КП «Харьковблагоустройство» предлагают работу

Общество 16:23   05.09.2023
Виктория Яковенко
Льготы на коммуналку: в КП «Харьковблагоустройство» предлагают работу Фото: Харьковский горсовет

В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии в Киевском районе. В частности, предлагают работу мастера участка №1 и начальника участка №2, пишут в Харьковском горсовете.

Кроме этого, участки №1, №2 (центральные улицы города) и №10 (Пятихатки) нуждаются в работниках, без вредных привычек, по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями.

Сотрудников трудоустраивают официально. Также обещают льготы по оплате коммунальных услуг – на вывоз мусора, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, эксплуатационные расходы и отопление (в расчете на 21 кв. м жилой площади).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

-по трудоустройству на должность начальника участка №2 — (050) 401-51-98,

— по трудоустройству на должность мастера или рабочего по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями: участок №1 — (050) 301-89-63; участок №2 – (050) 301-89-73; участок №10 — (050) 301-90-87.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 16:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии в Киевском районе. В частности, предлагают работу мастера участка №1 и начальника участка №2, пишут в Харьковском горсовете.".