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Пільги на комуналку: у КП «Харківблагоустрій» пропонують роботу

Суспільство 16:23   05.09.2023
Вікторія Яковенко
Пільги на комуналку: у КП «Харківблагоустрій» пропонують роботу Фото: Харківська міськрада

У КП «Харківблагоустрій» є вакансії у Київському районі. Зокрема, пропонують роботу майстра дільниці №1 та начальника дільниці №2, пишуть у Харківській міськраді.

Крім цього, дільниці №1, №2 (центральні вулиці міста) та №10 (П’ятихатки) потребують робітників, без шкідливих звичок, з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

Співробітників працевлаштовують офіційно. Також обіцяють пільги зі сплати комунальних послуг – на вивезення сміття, холодне та гаряче водопостачання, каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 кв. м житлової площі).

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:

– щодо працевлаштування на посаду начальника дільниці №2 – (050) 401-51-98,

– щодо працевлаштування на посаду майстра або робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями: дільниця №1 – (050) 301-89-63; дільниця №2 – (050) 301-89-73; дільниця №10 – (050) 301-90-87.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 16:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківблагоустрій» є вакансії у Київському районі. Зокрема, пропонують роботу майстра дільниці №1 та начальника дільниці №2, пишуть у Харківській міськраді.".