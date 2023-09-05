Пільги на комуналку: у КП «Харківблагоустрій» пропонують роботу
У КП «Харківблагоустрій» є вакансії у Київському районі. Зокрема, пропонують роботу майстра дільниці №1 та начальника дільниці №2, пишуть у Харківській міськраді.
Крім цього, дільниці №1, №2 (центральні вулиці міста) та №10 (П’ятихатки) потребують робітників, без шкідливих звичок, з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.
Співробітників працевлаштовують офіційно. Також обіцяють пільги зі сплати комунальних послуг – на вивезення сміття, холодне та гаряче водопостачання, каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 кв. м житлової площі).
За додатковою інформацією звертатися за телефонами:
– щодо працевлаштування на посаду начальника дільниці №2 – (050) 401-51-98,
– щодо працевлаштування на посаду майстра або робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями: дільниця №1 – (050) 301-89-63; дільниця №2 – (050) 301-89-73; дільниця №10 – (050) 301-90-87.
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Ви читали новину: «Пільги на комуналку: у КП «Харківблагоустрій» пропонують роботу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківблагоустрій» є вакансії у Київському районі. Зокрема, пропонують роботу майстра дільниці №1 та начальника дільниці №2, пишуть у Харківській міськраді.".