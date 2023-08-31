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100%-ва пільга на комуналку і соцпакет: КП “ХТМ” кличе харків’ян на роботу

Суспільство 18:11   31.08.2023
Олена Нагорна
100%-ва пільга на комуналку і соцпакет: КП “ХТМ” кличе харків’ян на роботу

У КП “Харківські теплові мережі” є вакансії для різних фахівців у всіх районах міста, пише пресслужба міськради. 

Потрібні такі фахівці: майстер, старший комірник, комірник, юрисконсульт, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з ремонту та обслуговування теплових мереж і котелень,  слюсар-сантехнік, стропальник, слюсар-ремонтник.

Співробітників працевлаштовують офіційно, графік – позмінний (12/4/8). Також обіцяють повний соцпакет, безплатний спецодяг та засоби індивідуального захисту.

Також комунальники мають 100%-ву пільгу на оплату житлово-комунальних послуг (опалення та гаряча вода, холодна вода, каналізація, вивезення сміття, послуги з утримання будинків та споруд, послуги з управління багатоквартирними будинками).

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 18:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” є вакансії для різних фахівців у всіх районах міста, пише пресслужба міськради. ".