100%-ва пільга на комуналку і соцпакет: КП “ХТМ” кличе харків’ян на роботу

У КП “Харківські теплові мережі” є вакансії для різних фахівців у всіх районах міста, пише пресслужба міськради.

Потрібні такі фахівці: майстер, старший комірник, комірник, юрисконсульт, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з ремонту та обслуговування теплових мереж і котелень, слюсар-сантехнік, стропальник, слюсар-ремонтник.

Співробітників працевлаштовують офіційно, графік – позмінний (12/4/8). Також обіцяють повний соцпакет, безплатний спецодяг та засоби індивідуального захисту.

Також комунальники мають 100%-ву пільгу на оплату житлово-комунальних послуг (опалення та гаряча вода, холодна вода, каналізація, вивезення сміття, послуги з утримання будинків та споруд, послуги з управління багатоквартирними будинками).