100%-ва пільга на комуналку і соцпакет: КП “ХТМ” кличе харків’ян на роботу
У КП “Харківські теплові мережі” є вакансії для різних фахівців у всіх районах міста, пише пресслужба міськради.
Потрібні такі фахівці: майстер, старший комірник, комірник, юрисконсульт, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з ремонту та обслуговування теплових мереж і котелень, слюсар-сантехнік, стропальник, слюсар-ремонтник.
Співробітників працевлаштовують офіційно, графік – позмінний (12/4/8). Також обіцяють повний соцпакет, безплатний спецодяг та засоби індивідуального захисту.
Також комунальники мають 100%-ву пільгу на оплату житлово-комунальних послуг (опалення та гаряча вода, холодна вода, каналізація, вивезення сміття, послуги з утримання будинків та споруд, послуги з управління багатоквартирними будинками).
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 18:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” є вакансії для різних фахівців у всіх районах міста, пише пресслужба міськради. ".