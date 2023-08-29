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У Харкові пропонують роботу в міському притулку для тварин: вакансії

Суспільство 12:15   29.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові пропонують роботу в міському притулку для тварин: вакансії Фото: Харківська міськрада

КП «Центр поводження з тваринами» оприлюднило вакансії.

Про це повідомляє Харківська міськрада. КП пропонує роботу лікарю ветеринарної медицини, лікарю-лаборанту, начальнику адміністративно-господарського відділу, головному інженеру та слюсарю-електрику.

Детальну інформацію можна отримати за тел.: (095) 416-93-31.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 12:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Центр поводження з тваринами» оприлюднило вакансії.".