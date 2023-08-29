У Харкові пропонують роботу в міському притулку для тварин: вакансії
Фото: Харківська міськрада
КП «Центр поводження з тваринами» оприлюднило вакансії.
Про це повідомляє Харківська міськрада. КП пропонує роботу лікарю ветеринарної медицини, лікарю-лаборанту, начальнику адміністративно-господарського відділу, головному інженеру та слюсарю-електрику.
Детальну інформацію можна отримати за тел.: (095) 416-93-31.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 12:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Центр поводження з тваринами» оприлюднило вакансії.".