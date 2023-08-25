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«Харківводоканал» запрошує на роботу

Суспільство 14:27   25.08.2023
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» запрошує на роботу Фото: Харківська міськрада

КП «Харківводоканал» потребує робочих та інженерно-технічних кадрів, розповіли в Харківській міськраді.

Про це 25 серпня повідомила начальник відділу управління персоналом Олена Прусакова. За її словами, у зв’язку з військовою агресією, що триває, виробниче навантаження на працівників підприємства постійно зростає.

«Насамперед відчуваємо нестачу слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, монтажників зовнішніх трубопроводів, ливарників, інженерів та юрисконсультів. Ми готові прийняти на роботу зацікавлених співробітників різного віку», – наголосила Прусакова.

Також вона зазначила, що за потреби підприємство надасть можливість навчання обраній професії. Працівникам гарантована своєчасна виплата гідної заробітної плати та забезпечення повним соціальним пакетом. З усіма наявними вакансіями можна ознайомитися на офіційному сайті КП «Харківводоканал» у розділі «Вакансії». Телефон для довідок: 739-97-74.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 14:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» потребує робочих та інженерно-технічних кадрів, розповіли в Харківській міськраді.".