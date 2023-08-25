«Харьковводоканал» приглашает на работу
КП «Харьковводоканал» нуждается в рабочих и инженерно-технических кадрах, рассказали в Харьковском горсовете.
Об этом 25 августа сообщила начальник отдела управления персоналом Елена Прусакова. По ее словам, в связи с продолжающейся военной агрессией производственная нагрузка на работников предприятия постоянно растет.
«Прежде всего ощущаем недостаток слесарей аварийно-восстановительных работ, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, монтажников наружных трубопроводов, литейщиков, инженеров и юрисконсультов. Мы готовы принять на работу заинтересованных сотрудников всех возрастов», — подчеркнула Прусакова.
Также она отметила, что при необходимости предприятие предоставит возможность обучения избранной профессии. Работникам гарантирована своевременная выплата достойной заработной платы и обеспечение полным социальным пакетом. Со всеми имеющимися вакансиями можно ознакомиться на официальном сайте КП «Харьковводоканал» в разделе «Вакансии». Телефон для справок: 739-97-74.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» нуждается в рабочих и инженерно-технических кадрах, рассказали в Харьковском горсовете.".