«Харьковводоканал» приглашает на работу

КП «Харьковводоканал» нуждается в рабочих и инженерно-технических кадрах, рассказали в Харьковском горсовете.

Об этом 25 августа сообщила начальник отдела управления персоналом Елена Прусакова. По ее словам, в связи с продолжающейся военной агрессией производственная нагрузка на работников предприятия постоянно растет.

«Прежде всего ощущаем недостаток слесарей аварийно-восстановительных работ, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, монтажников наружных трубопроводов, литейщиков, инженеров и юрисконсультов. Мы готовы принять на работу заинтересованных сотрудников всех возрастов», — подчеркнула Прусакова.

Также она отметила, что при необходимости предприятие предоставит возможность обучения избранной профессии. Работникам гарантирована своевременная выплата достойной заработной платы и обеспечение полным социальным пакетом. Со всеми имеющимися вакансиями можно ознакомиться на официальном сайте КП «Харьковводоканал» в разделе «Вакансии». Телефон для справок: 739-97-74.