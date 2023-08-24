Работа в Харькове: ТОП-10 вакансий от Службы занятости
ХОВА и Служба занятости отобрали десяток лучших предложений работы в Харькове и Харьковской области по состоянию на 24 августа.
На данный момент в регионе актуальны 1495 вакансий. В ТОП-10 нынешней недели вошли следующие:
1. Начальник эксплуатационного отдела – 20 000 грн.
2. Начальник отдела закупок – 19 300 грн.
3. Водитель троллейбуса – 17 000 грн.
4. Бухгалтер – 16 000 грн.
5. Газорезчик – 15 000 грн.
6. Социальный работник – 14 990 грн.
7. Электросварщик ручной сварки – 14 835 грн.
8. Оператор линии производства мыла – 12 000 грн.
9. Делопроизводитель – 11 800 грн.
10. Специалист по публичным закупкам – 10 000 грн.
Полный перечень актуальных вакансий доступен по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Служба занятости отобрали десяток лучших предложений работы в Харькове и Харьковской области по состоянию на 24 августа".