Работа в Харькове: ТОП-10 вакансий от Службы занятости

ХОВА и Служба занятости отобрали десяток лучших предложений работы в Харькове и Харьковской области по состоянию на 24 августа.

На данный момент в регионе актуальны 1495 вакансий. В ТОП-10 нынешней недели вошли следующие:

1. Начальник эксплуатационного отдела – 20 000 грн.

2. Начальник отдела закупок – 19 300 грн.

3. Водитель троллейбуса – 17 000 грн.

4. Бухгалтер – 16 000 грн.

5. Газорезчик – 15 000 грн.

6. Социальный работник – 14 990 грн.

7. Электросварщик ручной сварки – 14 835 грн.

8. Оператор линии производства мыла – 12 000 грн.

9. Делопроизводитель – 11 800 грн.

10. Специалист по публичным закупкам – 10 000 грн.

Полный перечень актуальных вакансий доступен по ссылке.