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Работа в Харькове: ТОП-10 вакансий от Службы занятости

Общество 11:02   24.08.2023
Оксана Горун
Работа в Харькове: ТОП-10 вакансий от Службы занятости

ХОВА и Служба занятости отобрали десяток лучших предложений работы в Харькове и Харьковской области по состоянию на 24 августа.

На данный момент в регионе актуальны 1495 вакансий. В ТОП-10 нынешней недели вошли следующие:

1. Начальник эксплуатационного отдела – 20 000 грн.
2. Начальник отдела закупок – 19 300 грн.
3. Водитель троллейбуса – 17 000 грн.
4. Бухгалтер – 16 000 грн.
5. Газорезчик – 15 000 грн.
6. Социальный работник – 14 990 грн.
7. Электросварщик ручной сварки – 14 835 грн.
8. Оператор линии производства мыла – 12 000 грн.
9. Делопроизводитель – 11 800 грн.
10. Специалист по публичным закупкам – 10 000 грн.

Полный перечень актуальных вакансий доступен по ссылке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Служба занятости отобрали десяток лучших предложений работы в Харькове и Харьковской области по состоянию на 24 августа".