Робота в Харкові: ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості

ХОВА та Служба зайнятості відібрали десяток найкращих пропозицій роботи в Харкові та Харківській області станом на 24 серпня.

На цей час у регіоні актуальні 1495 вакансій. До ТОП-10 цього тижня увійшли такі:

1. Начальник експлуатаційного відділу – 20 000 грн.

2. Начальник відділу закупівель – 19 300 грн.

3. Водій тролейбуса – 17 000 грн.

4. Бухгалтер – 16 000 грн.

5. Газорізальник – 15 000 грн.

6. Соціальний працівник – 14 990 грн.

7. Електрозварник ручного зварювання – 14 835 грн.

8. Оператор лінії виробництва мила – 12 000 грн.

9. Діловод – 11 800 грн.

10. Фахівець з публічних закупівель – 10 000 грн.

Повний перелік актуальних вакансій доступний за посиланням.