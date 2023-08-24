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Робота в Харкові: ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості

Суспільство 11:02   24.08.2023
Оксана Горун
Робота в Харкові: ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості

ХОВА та Служба зайнятості відібрали десяток найкращих пропозицій роботи в Харкові та Харківській області станом на 24 серпня.

На цей час у регіоні актуальні 1495 вакансій. До ТОП-10 цього тижня увійшли такі:

1. Начальник експлуатаційного відділу – 20 000  грн.
2. Начальник відділу закупівель – 19 300  грн.
3. Водій тролейбуса –  17 000  грн.
4. Бухгалтер – 16 000 грн.
5. Газорізальник – 15 000 грн.
6. Соціальний працівник – 14 990 грн.
7. Електрозварник ручного зварювання – 14 835 грн.
8. Оператор лінії виробництва мила – 12 000 грн.
9. Діловод – 11 800 грн.
10. Фахівець з публічних закупівель – 10 000 грн.

Повний перелік актуальних вакансій доступний за посиланням.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Служба зайнятості відібрали десяток найкращих пропозицій роботи в Харкові та Харківській області станом на 24 серпня".