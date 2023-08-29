В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии

КП «Центр обращения с животными» обнародовало вакансии.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. КП предлагает работу врачу ветеринарной медицины, врачу-лаборанту, начальнику административно-хозяйственного отдела, главному инженеру и слесарю-электрику.

Подробную информацию можно получить по тел.: (095) 416-93-31.