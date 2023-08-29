В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
Фото: Харьковский горсовет
КП «Центр обращения с животными» обнародовало вакансии.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. КП предлагает работу врачу ветеринарной медицины, врачу-лаборанту, начальнику административно-хозяйственного отдела, главному инженеру и слесарю-электрику.
Подробную информацию можно получить по тел.: (095) 416-93-31.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Центр обращения с животными» обнародовало вакансии.".