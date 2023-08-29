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В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии

Общество 12:15   29.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии Фото: Харьковский горсовет

КП «Центр обращения с животными» обнародовало вакансии.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. КП предлагает работу врачу ветеринарной медицины, врачу-лаборанту, начальнику административно-хозяйственного отдела, главному инженеру и слесарю-электрику.

Подробную информацию можно получить по тел.: (095) 416-93-31.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 12:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Центр обращения с животными» обнародовало вакансии.".