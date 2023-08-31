100%-ная льгота на коммуналку и соцпакет: теплосети зовут харьковчан на работу
В КП «Харьковские тепловые сети» есть вакансии для различных специалистов во всех районах города, пишет пресс-служба горсовета.
Требуются такие специалисты: мастер, старший кладовщик, кладовщик, юрисконсульт, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей и котельных, слесарь-сантехник, стропальщик, слесарь-ремонтник.
Сотрудников трудоустраивают официально, график – посменный (12/4/8). Также обещают полный соцпакет, бесплатную спецодежду и средства индивидуальной защиты.
Также коммунальщики имеют 100%-ную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг (отопление и горячая вода, холодная вода, канализация, вывоз мусора, услуги по содержанию домов и сооружений, услуги по управлению многоквартирными домами).
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» есть вакансии для различных специалистов во всех районах города, пишет пресс-служба горсовета. ".