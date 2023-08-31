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100%-ная льгота на коммуналку и соцпакет: теплосети зовут харьковчан на работу

Общество 18:11   31.08.2023
Елена Нагорная
100%-ная льгота на коммуналку и соцпакет: теплосети зовут харьковчан на работу Фото: Харьковский горсовет

В КП «Харьковские тепловые сети» есть вакансии для различных специалистов во всех районах города, пишет пресс-служба горсовета. 

Требуются такие специалисты: мастер, старший кладовщик, кладовщик, юрисконсульт, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей и котельных, слесарь-сантехник, стропальщик, слесарь-ремонтник.

Сотрудников трудоустраивают официально, график – посменный (12/4/8). Также обещают полный соцпакет, бесплатную спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Также коммунальщики имеют 100%-ную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг (отопление и горячая вода, холодная вода, канализация, вывоз мусора, услуги по содержанию домов и сооружений, услуги по управлению многоквартирными домами).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 18:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» есть вакансии для различных специалистов во всех районах города, пишет пресс-служба горсовета. ".