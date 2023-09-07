Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 20 тисяч гривень
Станом на 7 вересня на Харківщині актуальні 1555 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія бухгалтера. Йому пропонують 20 тисяч гривень на місяць. Державний аудитор отримуватиме 16,5 тисяч, а фахівець із публічних закупівель – 16.
Завідувач виробництва зароблятиме 15900 гривень, машиніст екскаватора – 12700, інженер з охорони навколишнього середовища – 12600, оператор поштового зв’язку – 12 тисяч, оператор машинного доїння – 10100, сестра медична (медичний брат) з масажу – 10 тисяч, лікар-стоматолог – 9800.
З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 11:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 7 вересня на Харківщині актуальні 1555 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".