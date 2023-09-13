«Робота є»: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю вакансій – фахівець
Ринок праці в Україні максимально наблизився до відновлення. У серпні – рекорд за кількістю вакансій.
«Робота в Україні є. Якщо до повномасштабного вторгнення було 100 тисяч вакансій, а в момент повномасштабного вторгнення ця кількість різко впала до 6 тисяч, то станом на зараз, в серпні, ми зафіксували позначку понад 102 тисячі вакансій, і це найбільше з початку вторгнення. Ринок праці максимально наблизився до відновлення довоєнного рівня», – повідомив в етері нацмарафону PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.
Наразі найпопулярніші професії – продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, бухгалтер і кухар.
«Влітку ми фіксували великий попит на викладачів, я виділив би викладачів англійської мови, також попит є на будівельників», – додав Пилипенко.
Він також зазначив, що п’ятірка областей, де найбільша кількість вакансій – Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська і Харківська області.
«Харківська область весною вийшла в п’ятірку і це говорить про те, що ринок праці відновлюється і там», – сказав Пилипенко.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ринок праці в Україні максимально наблизився до відновлення. У серпні – рекорд за кількістю вакансій.".