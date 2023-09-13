«Робота є»: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю вакансій – фахівець

Ринок праці в Україні максимально наблизився до відновлення. У серпні – рекорд за кількістю вакансій.

«Робота в Україні є. Якщо до повномасштабного вторгнення було 100 тисяч вакансій, а в момент повномасштабного вторгнення ця кількість різко впала до 6 тисяч, то станом на зараз, в серпні, ми зафіксували позначку понад 102 тисячі вакансій, і це найбільше з початку вторгнення. Ринок праці максимально наблизився до відновлення довоєнного рівня», – повідомив в етері нацмарафону PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.

Наразі найпопулярніші професії – продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, бухгалтер і кухар.

«Влітку ми фіксували великий попит на викладачів, я виділив би викладачів англійської мови, також попит є на будівельників», – додав Пилипенко.

Він також зазначив, що п’ятірка областей, де найбільша кількість вакансій – Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська і Харківська області.

«Харківська область весною вийшла в п’ятірку і це говорить про те, що ринок праці відновлюється і там», – сказав Пилипенко.