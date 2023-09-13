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«Робота є»: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю вакансій – фахівець

Суспільство 13:12   13.09.2023
Вікторія Яковенко
«Робота є»: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю вакансій – фахівець

Ринок праці в Україні максимально наблизився до відновлення. У серпні – рекорд за кількістю вакансій.

«Робота в Україні є. Якщо до повномасштабного вторгнення було 100 тисяч вакансій, а в момент повномасштабного вторгнення ця кількість різко впала до 6 тисяч, то станом на зараз, в серпні, ми зафіксували позначку понад 102 тисячі вакансій, і це найбільше з початку вторгнення. Ринок праці максимально наблизився до відновлення довоєнного рівня», – повідомив в етері нацмарафону PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.

Наразі найпопулярніші професії – продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, бухгалтер і кухар.

«Влітку ми фіксували великий попит на викладачів, я виділив би викладачів англійської мови, також попит є на будівельників», – додав Пилипенко.

Він також зазначив, що п’ятірка областей, де найбільша кількість вакансій – Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська і Харківська області.

«Харківська область весною вийшла в п’ятірку і це говорить про те, що ринок праці відновлюється і там», – сказав Пилипенко.

Читайте також: Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 20 тисяч гривень

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ринок праці в Україні максимально наблизився до відновлення. У серпні – рекорд за кількістю вакансій.".