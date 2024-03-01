Энергетики вернули свет жителям Харьковщины после обстрелов
Фото: АО «харьковоблэнерго»
Специалисты возобновили электроснабжение для 9500 потребителей Боровской и части Купянской громад.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», абоненты были обесточены в ночь на 29 февраля из-за повреждения электрического оборудования в результате вражеских обстрелов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, світло, свет, специалисты, Харьковоблэнерго, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты возобновили электроснабжение для 9500 потребителей Боровской и части Купянской громад.".