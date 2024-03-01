Энергетики вернули свет жителям Харьковщины после обстрелов

Специалисты возобновили электроснабжение для 9500 потребителей Боровской и части Купянской громад.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», абоненты были обесточены в ночь на 29 февраля из-за повреждения электрического оборудования в результате вражеских обстрелов.