Енергетики повернули світло жителям Харківщини після обстрілів

Фахівці відновили електропостачання для 9500 споживачів Борівської та частини Куп’янської громад.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», абоненти були знеструмлені в ніч на 29 лютого через пошкодження електричного обладнання внаслідок ворожого обстрілу.