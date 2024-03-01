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Енергетики повернули світло жителям Харківщини після обстрілів

Суспільство 15:53   01.03.2024
Вікторія Яковенко
Енергетики повернули світло жителям Харківщини після обстрілів Фото: АТ “Харківобленерго”

Фахівці відновили електропостачання для 9500 споживачів Борівської та частини Куп’янської громад.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», абоненти були знеструмлені в ніч на 29 лютого через пошкодження електричного обладнання внаслідок ворожого обстрілу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 15:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці відновили електропостачання для 9500 споживачів Борівської та частини Куп’янської громад.".