Поднял взрывчатку и она сдетонировала: на Харьковщине пострадал пенсионер

На Харьковщине в результате взрыва опасного предмета пострадал 70-летний мужчина.

ЧП произошло 1 марта около 09:00 на дороге между городом Барвенково и селом Архангеловка на Изюмщине, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Предварительно установлено, что мужчина поднял взрывчатку с земли и она сдетонировала.

С минно-взрывной травмой правой руки пострадавшего госпитализировали.

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