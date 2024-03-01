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Поднял взрывчатку и она сдетонировала: на Харьковщине пострадал пенсионер

Происшествия 13:37   01.03.2024
Виктория Яковенко
Поднял взрывчатку и она сдетонировала: на Харьковщине пострадал пенсионер Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

На Харьковщине в результате взрыва опасного предмета пострадал 70-летний мужчина.

ЧП произошло 1 марта около 09:00 на дороге между городом Барвенково и селом Архангеловка на Изюмщине, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Предварительно установлено, что мужчина поднял взрывчатку с земли и она сдетонировала.

С минно-взрывной травмой правой руки пострадавшего госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в результате взрыва опасного предмета пострадал 70-летний мужчина.".