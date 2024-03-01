Поднял взрывчатку и она сдетонировала: на Харьковщине пострадал пенсионер
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
На Харьковщине в результате взрыва опасного предмета пострадал 70-летний мужчина.
ЧП произошло 1 марта около 09:00 на дороге между городом Барвенково и селом Архангеловка на Изюмщине, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Предварительно установлено, что мужчина поднял взрывчатку с земли и она сдетонировала.
С минно-взрывной травмой правой руки пострадавшего госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, ГСЧС, мужчина, пенсионер, пострадал, харьковщина, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в результате взрыва опасного предмета пострадал 70-летний мужчина.".