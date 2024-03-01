Підняв вибухівку і вона здетонувала: на Харківщині постраждав пенсіонер

На Харківщині внаслідок вибуху небезпечного предмета постраждав 70-річний чоловік.

НП сталася 1 березня близько 09:00 на дорозі між містом Барвінкове та селом Архангелівка на Ізюмщині, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Попередньо встановлено, що чоловік підняв вибухівку з землі після чого та здетонувала.

З мінно-вибуховою травмою правої руки постраждалого шпиталізували.

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