Підняв вибухівку і вона здетонувала: на Харківщині постраждав пенсіонер
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині внаслідок вибуху небезпечного предмета постраждав 70-річний чоловік.
НП сталася 1 березня близько 09:00 на дорозі між містом Барвінкове та селом Архангелівка на Ізюмщині, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Попередньо встановлено, що чоловік підняв вибухівку з землі після чого та здетонувала.
З мінно-вибуховою травмою правої руки постраждалого шпиталізували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: взрывчатка, ГСЧС, пенсионер, пострадал, харківщина, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок вибуху небезпечного предмета постраждав 70-річний чоловік.".