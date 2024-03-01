Под Купянском уже образовалось кладбище российской техники и военных — мэр
Начальник городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о ситуации на фронте под Купянском.
«Семь километров от Купянска до Синьковки. Это очень близкое расстояние. Но если мы говорим о последнем полугодии, то фактически ни одного километра они не могут продвинуться. Наши ребята действительно создали там уже кладбище – и техники, и живой силы противника», — сказал Беседин в эфире «Еспресо».
Он отметил, что тактика россиян практически неизменна — они ведут «мясные штурмы», не щадя своих военнослужащих.
«Есть там определенные локальные успехи, если мы говорим о Табаевке или той же Синьковке, но эти локальные успехи врага не потому, что мы где-то отходим, а потому что наши командиры в первую очередь думают о наших ребятах, о наших Вооруженных силах, поэтому тактические маневры всегда используются», — отметил начальник ГВА.
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Он также ответил на вопрос о строительстве дополнительных фортификаций. Работа идет, ее проводят ВСУ, а ГВА и ХОВА оказывают всю необходимую поддержку. Техники для проведения работ в Купянске, по словам Беседина, достаточно.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Беседин, война, купянск, новости Харькова, синьковка;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 09:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о ситуации на фронте под Купянском".