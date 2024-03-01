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Под Купянском уже образовалось кладбище российской техники и военных — мэр

Происшествия 09:25   01.03.2024
Оксана Горун
Под Купянском уже образовалось кладбище российской техники и военных — мэр Скриншот

Начальник городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о ситуации на фронте под Купянском.

«Семь километров от Купянска до Синьковки. Это очень близкое расстояние. Но если мы говорим о последнем полугодии, то фактически ни одного километра они не могут продвинуться. Наши ребята действительно создали там уже кладбище – и техники, и живой силы противника», — сказал Беседин в эфире «Еспресо».

Он отметил, что тактика россиян практически неизменна — они ведут «мясные штурмы», не щадя своих военнослужащих.

«Есть там определенные локальные успехи, если мы говорим о Табаевке или той же Синьковке, но эти локальные успехи врага не потому, что мы где-то отходим, а потому что наши командиры в первую очередь думают о наших ребятах, о наших Вооруженных силах, поэтому тактические маневры всегда используются», — отметил начальник ГВА.

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Он также ответил на вопрос о строительстве дополнительных фортификаций. Работа идет, ее проводят ВСУ, а ГВА и ХОВА оказывают всю необходимую поддержку. Техники для проведения работ в Купянске, по словам Беседина, достаточно.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о ситуации на фронте под Купянском".