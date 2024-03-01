Під Куп’янськом уже утворився цвинтар російської техніки та військових – мер

Начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив про ситуацію на фронті під Куп’янськом.

“Сім кілометрів від Куп’янська до Синьківки. Це дуже близька відстань, але якщо ми кажемо про останні пів року, то фактично жодного кілометра вони не можуть просунутися. Наші хлопці та дівчата дійсно зробили там уже кладовище – і техніки, й живої сили противника”, – сказав Беседін в етері “Еспресо”.

Він зазначив, що тактика росіян практично незмінна – вони ведуть “м’ясні штурми”, не шкодуючи своїх військовослужбовців.

“Є там певні локальні успіхи, якщо ми кажемо про Табаївку чи ту ж саму Синьківку, але ці локальні успіхи ворога не тому, що ми десь відходимо, а тому, що наші командири першочергово думають про наших хлопців і дівчат, про наші Збройні сили, тому тактичні маневри завжди використовуються”, – зазначив начальник МВА.

Він також відповів на питання щодо будівництва додаткових фортифікацій. Робота йде, її проводять ЗСУ, а МВА та ХОВА надають усю необхідну підтримку. Техніки для проведення робіт у Куп’янську, за словами Беседіна, достатньо.