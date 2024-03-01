Росіяни поранили п’ятьох людей на Харківщині та знищували Вовчанськ – поліція

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині за минулу добу.

Росіяни поранили п’ятьох жителів Харківщини. Четверо з них постраждали в Куп’янському районі.

“О 12:45 внаслідок авіаудару ФАБ-500 по селу Осинове поранення отримав місцевий мешканець 1960 р.н. Близько 14:00 відбувся обстріл села Митрофанівка Куп’янського району. Російські снаряди влучили на територію домоволодіння. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє місцевих мешканців, 1974, 1976 р.н.” – повідомив начальник ГУНП.

Також, за даними Тимошка, поранений мешканець Вовчанська 1974 року народження. Загалом це місто страждає від російських обстрілів чи не більше за всі населені пункти області.

“Потерпає від постійних атак ворога місто Вовчанськ. З артилерії, РСЗВ Град та безпілотників ворог обстрілював місто протягом дня. Близько 02:40, 12:30, 13:00, 14:00, 22:00 відбулися обстріли міста. Внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджено п’ять приватних будинків, господарчі споруди, два приватні автомобілі. Поранення отримав місцевий мешканець 1974 р. н.

Сьогодні вночі близько 01:05 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приміщення складу та чотирьох ангарів, які належать приватному хлібокомбінату”, – перерахував Володимир Тимошко.

Також під обстрілами, за його даними, були села Московка та Новоосинове Куп’янського району (пошкоджені будинки та електромережі), Синельникове в Чугуївському районі (постраждав приватний будинок) та Козача Лопань (по населеному пункту завдали сім ударів, обійшлося без постраждалих).