Росіяни обстріляли Вовчанськ: горіли дах будинку, гараж й авто (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вранці 1 березня армія РФ вкотре обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.
«В результаті удару загорівся дах житлового будинку, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв.м», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники загасили усі осередки займання. Жертв і постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 березня армія РФ вкотре обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.".