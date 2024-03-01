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Росіяни обстріляли Вовчанськ: горіли дах будинку, гараж й авто (фото)

Події 13:13   01.03.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни обстріляли Вовчанськ: горіли дах будинку, гараж й авто (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вранці 1 березня армія РФ вкотре обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.

«В результаті удару загорівся дах житлового будинку, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв.м», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники загасили усі осередки займання. Жертв і постраждалих немає.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 13:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 березня армія РФ вкотре обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.".