Світ має бачити, як легко ці звірі вбивають – Зеленський про Росію
Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського військовополоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є, що це за істоти. Для них немає людей – син, брат, чоловік, чиясь дитина… Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою.
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Ви читали новину: «Світ має бачити, як легко ці звірі вбивають – Зеленський про Росію»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 11:40;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського військовополоненого світ повинен…".