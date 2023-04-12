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Світ має бачити, як легко ці звірі вбивають – Зеленський про Росію

Події 11:40   12.04.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Світ має бачити, як легко ці звірі вбивають – Зеленський про Росію

Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського військовополоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є, що це за істоти. Для них немає людей – син, брат, чоловік, чиясь дитина… Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського військовополоненого світ повинен…".