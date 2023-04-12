Світ має бачити, як легко ці звірі вбивають – Зеленський про Росію

Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського військовополоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є, що це за істоти. Для них немає людей – син, брат, чоловік, чиясь дитина… Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою.