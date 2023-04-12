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Полоненому воїну ЗСУ відрізали голову: Зеленський заявив, що це Росія як є

Події 11:25   12.04.2023
Оксана Горун
Полоненому воїну ЗСУ відрізали голову: Зеленський заявив, що це Росія як є

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстоке відео, що облетіло соцмережі минулої доби. На ролику окупанти відрізають голову, ймовірно, українському військовополоненому.

“Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського військовополоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є, що це за істоти. Для них немає людей – син, брат, чоловік, чиясь дитина… Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі… Тисячі разів”, – заявив Зеленський у відео, опублікованому в соцмережах Президента.

Президент наголосив, що кожен світовий лідер має реагувати на подібне і не чекати, що мине час, і це забудеться.

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“Ми нічого не збираємося забувати та пробачати вбивці. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета – перемогти. Головна мета в Україні – міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу”, – наголосив Президент України.

Раніше глава СБУ пообіцяв “дістати з-під землі чи з того світу” тих, хто вчинив цей військовий злочин.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 11:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстоке відео, що облетіло соцмережі минулої доби. На ролику окупанти відрізають голову, ймовірно, українському військовополоненому".