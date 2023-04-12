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Дістанемо з-під землі – СБУ шукає злочинців, які відрізали голову воїну ЗСУ

Події 10:51   12.04.2023
Оксана Горун
Дістанемо з-під землі – СБУ шукає злочинців, які відрізали голову воїну ЗСУ

У СБУ відреагували на відео жорстокого покарання українського військовополоненого, яке за останню добу поширилося в мережі.

Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України“, – повідомила пресслужба СБУ

Голова СБУ Василь Малюк додав емоцій до цього сухого повідомлення.

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“Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання”, – заявив Малюк.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 10:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СБУ відреагували на відео жорстокого покарання українського військовополоненого, яке за останню добу поширилося в мережі".