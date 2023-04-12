Дістанемо з-під землі – СБУ шукає злочинців, які відрізали голову воїну ЗСУ

У СБУ відреагували на відео жорстокого покарання українського військовополоненого, яке за останню добу поширилося в мережі.

“Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України“, – повідомила пресслужба СБУ

Голова СБУ Василь Малюк додав емоцій до цього сухого повідомлення.

“Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання”, – заявив Малюк.