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Достанем из-под земли — СБУ ищет преступников, отрезавших голову воину ВСУ

Происшествия 10:51   12.04.2023
Оксана Горун
Достанем из-под земли — СБУ ищет преступников, отрезавших голову воину ВСУ

В СБУ отреагировали на видео жестокой казни украинского военнопленного, которое за последние сутки распространилось в сети.

«Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность – жестоко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины», — сообщила пресс-служба СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк добавил эмоций этому сухому сообщению.

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«Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет – достанем повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание», – заявил Малюк.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 10:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ отреагировали на видео жестокой казни украинского военнопленного, которое за последние сутки распространилось в сети".