Достанем из-под земли — СБУ ищет преступников, отрезавших голову воину ВСУ

В СБУ отреагировали на видео жестокой казни украинского военнопленного, которое за последние сутки распространилось в сети.

«Вчера в сети появилось видео, как российские оккупанты проявляют свою звериную сущность – жестоко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины», — сообщила пресс-служба СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк добавил эмоций этому сухому сообщению.

«Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет – достанем повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание», – заявил Малюк.