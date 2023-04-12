Пленному воину ВСУ отрезали голову: Зеленский заявил, что это Россия как есть
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокое видео, облетевшее соцсети в прошедшие сутки. На ролике оккупанты отрезают голову, вероятно, украинскому военнопленному.
«Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского военнопленного мир должен видеть. Это видео России, какая она есть. Что это за существа. Для них нет людей – сын, брат, муж, чей-то ребенок… Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой. Такую привычку – уничтожать жизнь. Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче… Тысячи раз», — заявил Зеленский в видео, опубликованном в соцсетях Президента.
Президент подчеркнул, что каждый мировой лидер должен реагировать на подобое и не ждать, что пройдет время, и это забудется.
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«Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийце. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не отреагируют. Сейчас нужно действовать. И нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать, гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель – победить. Главная цель в Украине – прочность, чтобы победить. Разгром оккупантов, приговоры убийцам, трибунал государству-злу», — подчеркнул Президент Украины.
Ранее глава СБУ пообещал «достать из-под земли или с того света» тех, кто совершил это военное преступление.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 11:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокое видео, облетевшее соцсети в прошедшие сутки. На ролике оккупанты отрезают голову, вероятно, украинскому военнопленному".