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Мир должен видеть, как легко эти звери убивают — Зеленский о России

Мир 11:40   12.04.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
Мир должен видеть, как легко эти звери убивают — Зеленский о России Фото: пресс-служба ОП

Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского военнопленного мир должен видеть. Это видео России, какая она есть. Что это за существа. Для них нет людей – сын, брат, муж, чей-то ребенок… Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского военнопленного мир должен…".