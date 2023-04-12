Мир должен видеть, как легко эти звери убивают — Зеленский о России

Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского военнопленного мир должен видеть. Это видео России, какая она есть. Что это за существа. Для них нет людей – сын, брат, муж, чей-то ребенок… Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой.