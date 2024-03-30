Під школу в Харкові обладнають ще одну станцію метро – мер

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що метрошколу в Харкові розширять.

Наразі школярі займаються під землею на п’яти станціях. Раніше в мерії неодноразово говорили, що на цьому можливості підземки вичерпані, проте знайшли варіанти розширення метрошколи.

“Цю назву придумали журналісти. Усі так ласкаво називають цю школу “метрошкола”. На п’яти станціях метрополітену. Ще одну станцію будемо обладнувати. Це можливо. У нас є можливість, щоб діти навчалися”, – повідомив Терехов.

Він також нагадав, що в Харкові вже завершують будівництво підземної школи – укриття на 450 учнів. У ній діти займатимуться у дві зміни. Подібні школи планують створити у дев’яти районах міста.

Також мер повідомив про плани встановлення додаткових укриттів на зупинках громадського транспорту в Харкові.

“Ми пропрацювали, зробили укриття, і зараз також кілька укриттів необхідно зробити”, – зазначив він.