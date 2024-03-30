Live
  • Сб 30.03.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Під школу в Харкові обладнають ще одну станцію метро – мер

Суспільство 14:19   30.03.2024
Оксана Горун
Під школу в Харкові обладнають ще одну станцію метро – мер

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що метрошколу в Харкові розширять.

Наразі школярі займаються під землею на п’яти станціях. Раніше в мерії неодноразово говорили, що на цьому можливості підземки вичерпані, проте знайшли варіанти розширення метрошколи.

“Цю назву придумали журналісти. Усі так ласкаво називають цю школу “метрошкола”. На п’яти станціях метрополітену. Ще одну станцію будемо обладнувати. Це можливо. У нас є можливість, щоб діти навчалися”, – повідомив Терехов.

Він також нагадав, що в Харкові вже завершують будівництво підземної школи – укриття на 450 учнів. У ній діти займатимуться у дві зміни. Подібні школи планують створити у дев’яти районах міста.

Також мер повідомив про плани встановлення додаткових укриттів на зупинках громадського транспорту в Харкові.

“Ми пропрацювали, зробили укриття, і зараз також кілька укриттів необхідно зробити”, – зазначив він.

Читайте також: Ми звикли до ІПСО, ніхто виїжджати з Харкова не буде – Терехов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 30 березня: серія ДТП, ситуація зі світлом у Харкові
Головні новини Харкова 30 березня: серія ДТП, ситуація зі світлом у Харкові
30.03.2024, 14:32
Ми звикли до ІПСО, ніхто виїжджати з Харкова не буде – Терехов
Ми звикли до ІПСО, ніхто виїжджати з Харкова не буде – Терехов
30.03.2024, 14:04
Під школу в Харкові обладнають ще одну станцію метро – мер
Під школу в Харкові обладнають ще одну станцію метро – мер
30.03.2024, 14:19
Доба ДТП у Харкові: повідомили вже про третю аварію з постраждалими (фото)
Доба ДТП у Харкові: повідомили вже про третю аварію з постраждалими (фото)
30.03.2024, 13:09
Смертельна аварія у Харкові: загинула жінка
Смертельна аварія у Харкові: загинула жінка
30.03.2024, 12:30
У Харкові вдень сталася ДТП: постраждали троє людей (фото)
У Харкові вдень сталася ДТП: постраждали троє людей (фото)
30.03.2024, 12:19

Новини за темою:

17:30
Метрошколу в Харкові відвідали Володимир Зеленський і Марк Рютте
07:42
Якість освіти у Харкові підвищилась – Терехов про роботу метрошколи (фото)
15:19
“Цього критично мало” – експертка про навчання під землею в Харкові
21:28
“Хороша, емоційна зустріч”: Зеленський підбив підсумки візиту на Харківщину
18:40
Зеленський побував у метро Харкова: дивився, як навчаються діти (фото, відео)

Ви читали новину: «Під школу в Харкові обладнають ще одну станцію метро – мер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що метрошколу в Харкові розширять".