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Под школу в Харькове оборудуют еще одну станцию метро — мэр

Общество 14:19   30.03.2024
Оксана Горун
Под школу в Харькове оборудуют еще одну станцию метро — мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что метрошколу в Харькове расширят.

Сейчас школьники занимаются под землей на пяти станциях. Ранее в мэрии не раз говорили, что на этом возможности подземки исчерпаны, однако нашли варианты расширения метрошколы.

«Это название придумали журналисты. Все так ласково называют эту школу «метрошкола». На пяти станциях метрополитена. Еще одну станцию будем оборудовать. Это возможно. У нас есть возможность, чтобы дети учились», — сообщил Терехов.

Он также напомнил, что в Харькове уже завершают строительство подземной школы  — укрытия на 450 учеников. В ней дети будут заниматься в две смены. Подобные школы планируют создать в девяти районах города.

Также мэр сообщил о планах  установки дополнительных укрытий на остановках общественного транспорта в Харькове.

«Мы проработали, сделали укрытие, и сейчас тоже несколько укрытий необходимо сделать», — отметил он.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что метрошколу в Харькове расширят".