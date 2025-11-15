Сегодня 15 ноября 2025: какой праздник и день в истории

15 ноября начинается Рождественский пост. В этот день в 1996 году Майкл Джексон женился на медсестре Дебби Роу, которая стала матерью двух его детей. В 1971-м корпорация «Intel» выпустила свой первый микропроцессор. В 1940-м в ночь с 14 на 15 ноября более 500 немецких самолетов разбомбили британский город Ковентри. В 1919-м распалась Директория УНР. В 1904-м Кинг Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. В 1899-м Уинстон Черчилль – будущий премьер-министр Великобритании – попал в плен во время Англо-бурской войны.

Праздники и памятные даты 15 ноября

15 ноября начинается Рождественский (или Филиппов) пост. Он длится 40 дней – до 24 декабря (Навечерия Рождества Христова). Название «Филиппов» или «Филипповка» происходит от дня памяти апостола Филиппа, который предшествует первому дню поста (апостола традиционно чествуют 14 ноября).

В мире – Международный день писателей, находящихся в заключении.

Также сегодня: День Стива Ирвина (в честь известного австралийского естествоиспытателя и телевизионного ведущего программ о животных), Международный день сыра и хлеба, Европейский день музыкальной терапии, День ресторана осенью (отмечают в третью субботу ноября), Всемирный день павлина.

15 ноября в истории

15 ноября 1899 года 24-летний Уинстон Черчилль – будущий премьер-министр Великобритании – попал в плен во время Англо-бурской войны. Его успешный побег из этого плена является одним из самых известных эпизодов насыщенной биографии Черчилля. Подробнее.

15 ноября 1904 года Кинг Кэмп Жиллетт запатентовал изобретение, сделавшее его фамилию нарицательной, — безопасную бритву со сменными лезвиями. Подробнее.

15 ноября 1919 года в Каменец-Подольском состоялось последнее заседание Директории УНР. Подробнее.

В ночь с 14 на 15 ноября 1940 года немецкая авиация провела 10-часовую бомбардировку города Ковентри в Великобритании. Подробнее.

15 ноября 1945 года основана Украинская свободная академия наук (УСАН). Подробнее.

15 ноября 1971 года корпорация «Intel» выпустила свой первый микропроцессор – микросхему 4004. Подробнее.

15 ноября 1996 года американский поп-король Майкл Джексон женился на медсестре Дебби Роу. Именно она родила певцу двух старших детей. Этот брак, равно как и вся личная жизнь Джексона, вызвал много обсуждений, осуждений, сплетен и домыслов. До женитьбы на Дебби Роу, у Джексона был яркий, но непродолжительный брак с дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лизой Мари. За певца она вышла замуж всего через две недели после развода с первым мужем – в мае 1994 года. А развелись они всего через два года – летом 1996-го. В течение непродолжительных супружеских отношений пару преследовали скандалы, подозрения в фиктивности брака и ссоры. Джексон хотел детей, однако Лиза Мари отказывала, считая, что Майкл сам еще большой ребенок и не может быть отцом. После развода эта пара в течение нескольких лет поддерживала болезненные отношения: они встречались и расходились, пресса периодически ловила их вместе.

Что же касается Дебби Роу, то с ней Джексон дружил – еще во время брака с Пресли. Дебби была ассистенткой дерматолога, постоянно работавшего с Майклом, ведь у певца было хроническое заболевание – витилиго, менявшее цвет его кожи. Зная о мечте Джексона стать отцом, Роу предложила родить ему ребенка.

Впервые Дебби забеременела, когда Джексон еще был официально женат на Лизе Мари Пресли, хотя супруги уже и не жили вместе. У Роу произошел выкидыш в марте 1996 года. Но в том же году она забеременела вторично, и в ноябре Джексон официально женился на ней. При этом и во время этого брака, и после его завершения, и даже после смерти Джексона главной версией относительно его отношений с Дебби Роу была не любовь, а соглашение.

«Таблоид «News of the World» опубликовал эту историю под заголовком «У меня будет ребенок от Майкла». Роу считала, что статья была намеренно непристойной, и называла редакцию «сволочами». Биограф Дж. Рэндалл Тараборелли позже отметил, что статья, составленная на основе тайной записи разговора между Роу и ее другом, была достаточно точной. В ней подробно отмечено, что Джексон был отцом ребенка, и что он будет воспитывать ребенка сам. Также отмечалось, что Джексон искусственно оплодотворил Роу собственными сперматозоидами. В дальнейших сообщениях утверждалось, что отношения были «экономическими». В своем заявлении Джексон осудил обвинения в экономических отношениях и использовании искусственного оплодотворения, назвав их «совершенно ложными и безответственными». Несмотря на опровержение, было отмечено, что Роу получала миллионы долларов от Джексона как «подарки» на протяжении многих лет. Среди судебных документов, поданных против Джексона в 2002 году бизнес-менеджером Мюнг Хо Ли, был подробно описан ежемесячный бюджет Джексона, включавший выплату Роу в размере 1,5 миллиона долларов, а также дом стоимостью 1,3 миллиона долларов в 1997 году; он и Роу никогда не жили вместе», – отмечает англоязычная Википедия.

Как бы там ни было, в этом странном браке родились двое детей — Майкл Джозеф Джексон — младший и Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Дебби Роу не участвовала в воспитании детей и почти не виделась с ними. В 2000 году Джексон и Роу развелись. Она получила около 10 миллионов долларов и передала экс-мужу полные права опеки над детьми.

15 ноября 2022 года армия РФ нанесла очередной массовый ракетный удар по Украине, использовав около сотни ракет. В том числе, поразила объект критической инфраструктуры в Харькове. Подробнее.

Церковный праздник 15 ноября

15 ноября в Украине начинается Рождественский пост. Сегодня чтят память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Подробнее.

Народные приметы

Если галки и синицы ходят по земле – к быстрому снегопаду.

Если с калины опали все листья, то скоро начнется настоящая зима.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра, чтобы не произошло пожара.

Нельзя разводить костер – как во дворе, так и в лесу.

Нельзя желать зла другим людям.