Сегодня 15 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   15.11.2025
Оксана Горун
Сегодня 15 ноября 2025: какой праздник и день в истории

15 ноября начинается Рождественский пост. В этот день в 1996 году Майкл Джексон женился на медсестре Дебби Роу, которая стала матерью двух его детей. В 1971-м корпорация «Intel» выпустила свой первый микропроцессор. В 1940-м в ночь с 14 на 15 ноября более 500 немецких самолетов разбомбили британский город Ковентри. В 1919-м распалась Директория УНР. В 1904-м Кинг Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. В 1899-м Уинстон Черчилль – будущий премьер-министр Великобритании – попал в плен во время Англо-бурской войны.

Праздники и памятные даты 15 ноября

15 ноября начинается Рождественский (или Филиппов) пост. Он длится 40 дней – до 24 декабря (Навечерия Рождества Христова). Название «Филиппов» или «Филипповка» происходит от дня памяти апостола Филиппа, который предшествует первому дню поста (апостола традиционно чествуют 14 ноября).

В мире – Международный день писателей, находящихся в заключении.

Также сегодня: День Стива Ирвина (в честь известного австралийского естествоиспытателя и телевизионного ведущего программ о животных), Международный день сыра и хлеба, Европейский день музыкальной терапии, День ресторана осенью (отмечают в третью субботу ноября), Всемирный день павлина.

15 ноября в истории

15 ноября 1899 года 24-летний Уинстон Черчилль – будущий премьер-министр Великобритании – попал в плен во время Англо-бурской войны. Его успешный побег из этого плена является одним из самых известных эпизодов насыщенной биографии Черчилля. Подробнее.

Черчилль в плену у буров
Уинстон Черчилль как военнопленный. Фото: Churchill Archives Centre, Broadwater Collection

15 ноября 1904 года Кинг Кэмп Жиллетт запатентовал изобретение, сделавшее его фамилию нарицательной, — безопасную бритву со сменными лезвиями. Подробнее.

15 ноября 1919 года в Каменец-Подольском состоялось последнее заседание Директории УНР. Подробнее.

В ночь с 14 на 15 ноября 1940 года немецкая авиация провела 10-часовую бомбардировку города Ковентри в Великобритании. Подробнее.

15 ноября 1945 года основана Украинская свободная академия наук (УСАН). Подробнее.

15 ноября 1971 года корпорация «Intel» выпустила свой первый микропроцессор – микросхему 4004. Подробнее.

15 ноября 1996 года американский поп-король Майкл Джексон женился на медсестре Дебби Роу. Именно она родила певцу двух старших детей. Этот брак, равно как и вся личная жизнь Джексона, вызвал много обсуждений, осуждений, сплетен и домыслов. До женитьбы на Дебби Роу, у Джексона был яркий, но непродолжительный брак с дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лизой Мари. За певца она вышла замуж всего через две недели после развода с первым мужем – в мае 1994 года. А развелись они всего через два года – летом 1996-го. В течение непродолжительных супружеских отношений пару преследовали скандалы, подозрения в фиктивности брака и ссоры. Джексон хотел детей, однако Лиза Мари отказывала, считая, что Майкл сам еще большой ребенок и не может быть отцом. После развода эта пара в течение нескольких лет поддерживала болезненные отношения: они встречались и расходились, пресса периодически ловила их вместе.

Что же касается Дебби Роу, то с ней Джексон дружил – еще во время брака с Пресли. Дебби была ассистенткой дерматолога, постоянно работавшего с Майклом, ведь у певца было хроническое заболевание – витилиго, менявшее цвет его кожи. Зная о мечте Джексона стать отцом, Роу предложила родить ему ребенка.

Впервые Дебби забеременела, когда Джексон еще был официально женат на Лизе Мари Пресли, хотя супруги уже и не жили вместе. У Роу произошел выкидыш в марте 1996 года. Но в том же году она забеременела вторично, и в ноябре Джексон официально женился на ней. При этом и во время этого брака, и после его завершения, и даже после смерти Джексона главной версией относительно его отношений с Дебби Роу была не любовь, а соглашение.

«Таблоид «News of the World» опубликовал эту историю под заголовком «У меня будет ребенок от Майкла». Роу считала, что статья была намеренно непристойной, и называла редакцию «сволочами». Биограф Дж. Рэндалл Тараборелли позже отметил, что статья, составленная на основе тайной записи разговора между Роу и ее другом, была достаточно точной. В ней подробно отмечено, что Джексон был отцом ребенка, и что он будет воспитывать ребенка сам. Также отмечалось, что Джексон искусственно оплодотворил Роу собственными сперматозоидами. В дальнейших сообщениях утверждалось, что отношения были «экономическими». В своем заявлении Джексон осудил обвинения в экономических отношениях и использовании искусственного оплодотворения, назвав их «совершенно ложными и безответственными». Несмотря на опровержение, было отмечено, что Роу получала миллионы долларов от Джексона как «подарки» на протяжении многих лет. Среди судебных документов, поданных против Джексона в 2002 году бизнес-менеджером Мюнг Хо Ли, был подробно описан ежемесячный бюджет Джексона, включавший выплату Роу в размере 1,5 миллиона долларов, а также дом стоимостью 1,3 миллиона долларов в 1997 году; он и Роу никогда не жили вместе», – отмечает англоязычная Википедия.

Как бы там ни было, в этом странном браке родились двое детей — Майкл Джозеф Джексон — младший и Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Дебби Роу не участвовала в воспитании детей и почти не виделась с ними. В 2000 году Джексон и Роу развелись. Она получила около 10 миллионов долларов и передала экс-мужу полные права опеки над детьми.

15 ноября 2022 года армия РФ нанесла очередной массовый ракетный удар по Украине, использовав около сотни ракет. В том числе, поразила объект критической инфраструктуры в ХарьковеПодробнее.

Церковный праздник 15 ноября

15 ноября в Украине начинается Рождественский пост. Сегодня чтят память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Подробнее.

Народные приметы

Если галки и синицы ходят по земле – к быстрому снегопаду.

Если с калины опали все листья, то скоро начнется настоящая зима.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра, чтобы не произошло пожара.

Нельзя разводить костер – как во дворе, так и в лесу.

Нельзя желать зла другим людям.

Автор: Оксана Горун
