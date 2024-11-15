Сегодня 15 ноября: какой праздник и день в истории

15 ноября начинается Рождественский пост. В этот день 1899 года Уинстон Черчилль – будущий премьер-министр Великобритании – попал в плен во время Англо-бурской войны. В 1904-м Кинг Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. В 1919-м состоялось последнее заседание Директории УНР. В 1940-м в ночь с 14 на 15 ноября более 500 немецких самолетов разбомбили британский город Ковентри. В 1971-м корпорация «Intel» выпустила свой первый микропроцессор.

Праздники и памятные даты 15 ноября

15 ноября – Международный день писателей, находящихся в заключении.

Также сегодня: Международный день сыра и хлеба, Всемирный день вазэктомии (третья пятница ноября), Европейский день музыкальной терапии, День Стива Ирвина (покойного телеведущего, который известен как «Охотник крокодилов»).

15 ноября в истории

15 ноября 1899 года 24-летний Уинстон Черчилль – будущий премьер-министр Великобритании – попал в плен во время Англо-бурской войны. Его успешный побег из этого плена является одним из самых известных эпизодов насыщенной биографии Черчилля.

Английский аристократ Уинстон Черчилль был потомком Джона Черчилля – знаменитого полководца, генерала и первого герцога Мальборо. Будущий премьер приходился внуком лорду-лейтенанту Ирландии Джону Спенсеру-Черчиллю. А отец Уинстона Рэндольф Черчилль был британским политиком и занимал должности министра по делам Индии, а впоследствии – канцлера казначейства (министра финансов). С такой родословной путь в политику для Черчилля-младшего был наиболее ожидаемым. Однако он поначалу пошел в армию. Уинстон получил образование в Королевской военной академии в Сандхерсте и в 20 лет вступил в ряды британской армии. В результате стал участником военных действий — сначала в Британской Индии.

Однако быть «классическим военным» ему не очень удавалось, и в 1895 году при помощи связей своей матери Черчилль добился командировки на Кубу в качестве военного корреспондента газеты «Daily Graphic» (при этом продолжил числиться на военной службе). Некоторые из первых статей Черчилля перепечатала «The New York Times». С этого момента он начал регулярно публиковаться в газетах, а впоследствии – и писать книги (особую популярность получила «Война на реке» («Речная война») – о суданской кампании). После еще ряда путешествий, участия в боевых действиях и подавления восстаний против британских колонистов, а также написания материалов в газеты, Уинстон стал достаточно известным дома. Поэтому в 1899-м вышел в отставку с военной службы и попытался пойти в политику. Он баллотировался в британский парламент, но проиграл. И решил вернуться на войну – как корреспондент издания «Morning Post». Это была та самая Вторая бурская война на юге Африки, где Черчилль и попал в плен.

Он прибыл в зону боевых действий в конце октября 1899 года. А 15 ноября отправился в рекогносцировочный рейд на бронепоезде. На эту «крепость на колесах» и напали буры. Поезд обстреляли из артиллерии, состав врезался в валуны, которыми нападающие перегородили железную дорогу – и в итоге сошел с рельсов. Черчилль взял на себя командование расчисткой пути, и люди под его руководством сделали это. Вернуть на рельсы и присоединить к составу вагоны не удалось, так что командир поезда капитан Холдейн приказал погрузить на паровоз тяжело раненых — и тот отбыл. Все остальные, около пятидесяти англичан (вместе с Черчиллем), остались отбиваться от буров, значительно превосходивших по количеству. В конце концов британцам пришлось сдаться в плен. Черчилль сразу пытался бежать, но кавалерия противника задержала его и доставила в лагерь для военнопленных в городе Претория (сейчас это территория Южно-Африканской республики).

Однако британский военный корреспондент умудрился сбежать.

«У беглеца не было ни карты, ни знания местного языка, а в его кармане было только «четыре плитки тающего шоколада и крошащийся бисквит», но у него была сверхчеловеческая вера в то, что он сможет безопасно преодолеть 300-мильное путешествие по территории и врага», — комментирует английский писатель-документалист Кристофер Кляйн для сайта History.com.

За «голову» Черчилля объявили вознаграждение, его разыскивали. И все же он вырвался. Уинстон добрался до железной дороги, запрыгнул на товарный поезд и проехал до каменноугольного бассейна Витбанк. Там будущего премьера несколько дней в шахте прятал горный инженер Дэниел Дьюснеп (тоже англичанин). Он же помог Черчиллю переправиться на поезде в Мозамбик, который в то время контролировала Португалия. Бегство из плена буров сделало военного корреспондента настоящей знаменитостью в родной Британии. За тем, как буры пытаются, но не могут поймать его, британцы следили почти «онлайн» – по сообщениям газет. А те превратили бегство Черчилля в настоящий приключенческий роман.

«К их шоку и ужасу, британцы проигрывали войну, — объясняет History.com Кэндис Миллард – автор книги «Герой Империи: Бурская война, смелый побег и становление Уинстона Черчилля». — Когда Черчиллю удалось бежать, они проигрывали большую битву за большой битвой, и им нужен был герой. Здесь у них был этот молодой сын лорда, унижавший буров».

Когда Черчилль добрался до цивилизации и вышел на связь, он получил немало предложений вернуться в политику и снова баллотироваться в парламент. Однако сразу не сделал этого – он остался в Южной Африке и освещал войну дальше, а также – принял участие в ряде сражений. В июне 1900 года британская армия захватила город Претория, и Черчилль въехал туда верхом и возглавил освобождение 180 военных из той же тюрьмы, из которой когда-то сбежал сам. Тем же летом он вернулся в Британию – героем и знаменитостью, впоследствии баллотировался в парламент – и ожидаемо выиграл выборы.

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Церковный праздник 15 ноября

15 ноября в Украине начинается Рождественский пост (или Филипповка). Он длится 40 дней – с 15 ноября по 24 декабря.

Также сегодня чтят память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в Эдессе схватили двух друзей-христиан Гурия и Самона. Они решительно отказались принести жертву языческим богам и заявили, что исповедуют христианство. За это их жестоко мучили, а затем отвезли за город и обезглавили. Авив жил через много лет после Гурия и Самона. Во времена последнего императора-язычника Ликиния. Дьякон Эдесской церкви Авив, которого император приказал схватить, сам пришел к палачам, не желая, чтобы во время его розыска пострадали другие христиане. Его приговорили к сожжению, и он сам пошел в огонь. Когда огонь погас, мать святого и родственники обнаружили его тело невредимым. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. Они трое известны среди христиан как покровители супругов, брака, счастливой семьи.

Народные приметы

Если галки и синицы ходят по земле – к быстрому снегопаду.

Если с калины опали все листья, то скоро начнется настоящая зима.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра, чтобы не произошло пожара.

Нельзя разводить костер – как во дворе, так и в лесу.

Нельзя желать зла другим людям.