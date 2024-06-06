Сьогодні 6 червня: яке свято та день в історії

6 червня в Україні – День журналіста. Цього дня рік тому російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС. У 1944-му стартувала перша частина операції “Оверлорд”, яку радянські історики називали відкриттям Другого фронту. У 1933-му відкрився перший у світі автокінотеатр. У 1882-му запатентували електричну праску.

Свята та пам’ятні дати 6 червня

6 червня в Україні – День журналіста.

У світі: Всесвітній день консультанта з управління, Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля.

Також відзначають: День гордості атеїста, День кінотеатру просто неба, День народження іграшки “Йо-йо”, Всесвітній день “Тетриса”.

6 червня в історії

6 червня 1882 року американець Генрі Сілі запатентував електричну праску. Вона суттєво відрізнялася від звичних нам, адже дуже довго нагрівалася та важила 6,8 кг. Детальніше.

6 червня 1933 року відкрився перший у світі автокінотеатр. Детальніше.

6 червня 1944 року стартувала перша частина операції “Оверлорд”, відома як операція “Нептун”, а в радянській історіографії – відкриття Другого фронту. Детальніше.

6 червня 1992 року Спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів. На честь цієї події указом Президента України 1994 року встановили професійне свято працівників ЗМІ – День журналіста України.

6 червня 2023 року вночі армія РФ підірвала Каховську ГЕС. Вранці факт підриву підтвердили в ОК “Південь”. А начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що з небезпечних районів Херсона оголосили евакуацію. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає – щогодини майже на 15 сантиметрів.

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Відео: соцмережі

Слідом в Укргідроенерго підтвердили : Каховська ГЕС зруйнована повністю і відновленню не підлягає. Вода, що вирвалася з водосховища, першого ж дня почала затоплювати населені пункти на лівому (нижчому) березі Дніпра. Під воду пішов зоопарк “Казкова Діброва” у Новій Каховці, всі тварини загинули, врятувалися лише лебеді та качки. Протягом цього та наступних днів у зоні лиха опинилося близько 16 тисяч осіб та 80 населених пунктів. За оцінками аналітичного підрозділу Київської школи економіки “KSE Institute”, лише прямі збитки, що були спричинені підривом окупантами ГЕС, становили близько двох мільярдів доларів. Повної інформації про кількість загиблих через це лихо немає досі, адже російська окупаційна влада приховувала дані про трагедії, які відбувалися на лівому березі Дніпра. На правому ж, за даними міністра МВС України Ігоря Клименка, загинула 31 особа. Через рік, що минув з моменту підриву греблі, колишнє дно водосховища поступово перетворюється на ліс – воно заростає вербами. Місцями там виникли болота й озера.

Церковне свято 6 червня

6 червня вшановують пам’ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського. Віссаріон ще в молодості прийняв хрещення, вів строге життя, здійснив подорож святими місцями, відвідав низку пустельників. А після повернення прийняв постриг і став учнем преподобного Ісидора Пелусіота. Святий Віссаріон взяв на себе обітницю безмовності, їв один раз на тиждень, а іноді залишався без їжі та пиття по 40 днів. Мав дар чудотворення. Більшу частину життя святий провів просто неба в молитовному усамітненні. Помер мирно в глибокій старості.

Народні прикмети

Якщо 6 червня похолодало, то до середини серпня встановиться гарна погода.

Якщо день ясний – до гарного врожаю.

Якщо багато бджіл літає, то погода буде ясною.

Що не можна робити 6 червня

Не можна скаржитися на проблеми.

Краще не вирушати в далеку дорогу.

День не підходить для зміни роботи та укладання важливих угод.

Не можна ділитися своїми планами на майбутнє.